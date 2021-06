Covid: dal 3 giugno pronto l'hub vaccinale di Confindustria ad Asti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 giu - Sara' inaugurato il prossimo 3 giugno il punto straordinario di vaccinazione nei luoghi di lavoro allestito da Ela srl su iniziativa dell'Unione Industriale della provincia di Asti.

Lo comunica l'associazione confindustriale in una nota, spiegando di essersi fatta promotrice di una Convenzione con Ela srl, struttura sanitaria con sede in Asti che opera nel settore della medicina del lavoro e in possesso dei requisiti per la vaccinazione. La Convenzione consente a ogni singola azienda associata di appaltare la vaccinazione anti Covid alla struttura sanitaria privata avente gli specifici requisiti richiesti dalla regione Piemonte, assumendone i costi, eccetto quello per i vaccini, ma esonerandosi da qualsiasi onere e responsabilita'. Nella convenzione si prevede che Ela srl, oltre a tutta l'attrezzatura sanitaria e al personale medico, paramedico e amministrativo necessario, metta a disposizione delle aziende interessate il proprio Punto vaccinale ubicato in Strada Toasso ad Asti.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 01-06-21 19:00:50 (0573)SAN 5 NNNN