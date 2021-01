Covid: dal 17 gennaio in fascia rossa Lombardia, Sicilia e Bolzano

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 gen - Da quanto si apprende il ministro della Salute Roberto Speranza sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmera' nelle prossime ore una nuova ordinanza che andra' in vigore a partire da domenica 17 gennaio. Passano in area rossa la provincia autonoma di Bolzano e le Regioni Lombardia e Sicilia. Passano in area arancione le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D'Aosta. Restano in area.

arancione Calabria, Emilia-Romagna e Veneto. Bag

