Covid: da Speranza appello a unita' nazionale su campagna vaccini

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 gen - 'Unita', unita', unita' sulla campagna di vaccinazione nazionale: il pieno successo della campagna non e' merito di una parte politica ma di tutto il Paese. Siamo un Paese attrezzato e organizzato per poter vincere questa sfida'. L'appello arriva dal ministro della Salute Roberto Speranza nelle comunicazioni alla Camera sul prossimo Dpcm che sara' in vigore dal 16 gennaio. 'Oggi il vero problema - ha aggiunto Speranza - e' la scarsita' dei vaccini a livello planetario, mentre l'Italia e' stata tra i primi Paesi a lanciare l'alleanza per i vaccini e a promuovere l'affidamento alla Commissione Europea del ruolo di opzionare e poi acquistare tutti i vaccini in fase avanzata. Perche' il vaccino e' un bene pubblico globale, diritto di tutti ed e' per questo che in Italia e' gratuito e gli acquisti sono effettuati direttamente dallo Stato che lo distribuisce alle Regioni'.

