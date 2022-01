Covid: Costa, sistema a colori superabile e regole scuola vanno semplificate

A Radio 24 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 gen - 'Io credo che il sistema a colori sia stato molto utile e condiviso con le Regioni ed e' un sistema che prevede delle limitazioni generalizzate per tutti i cittadini. L'introduzione del green pass e del super green pass invece va a colpire piu' dettagliatamente piu' specificamente quindi penso che il sistema a colori, per questo, possa essere superato'. Lo ha detto Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, a 24 Mattino su Radio 24. Quanto alla scuola, 'i vaccinati dovrebbero rimanere sempre in classe e se consideriamo la platea dai 12 ai 19 anni parliamo di una platea che per l'80% e' vaccinata - ha detto Costa -. Per i piu' piccoli invece dobbiamo considerare che ha una platea minore di vaccinati. Sulla scuola dobbiamo semplificare, dobbiamo mettere nella condizione i presidi di avere una gestione piu' agevole. Il grande numero di tamponi che ogni giorno viene fatto nel nostro Paese sta mettendo in difficolta' anche le aziende sanitarie, pensiamo alla scuola - ha detto ancora Costa - a cosa significhi fare tutti i tamponi ai ragazzi per dover rientrare a scuola. Quando un ragazzo va in dad per 10 giorni, se per 10 giorni e' asintomatico credo si possa prevedere il rientro in classe senza il tampone. Questa modifica provocherebbe un grande sollievo ai territori, agli istituti scolastici ed alle famiglie', ha detto Costa.

