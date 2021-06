Covid: contagi sotto quota mille (907) con 79mila tamponi, 36 decessi (RCO)

In Sicilia 163 casi, in Emilia Romagna 137 e nel Lazio 111 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 giu - Sono scesi sotto quota mille (907) i contagi giornalieri da Covid-19 (-400) con 79mila tamponi, in calo come consuetudine nei giorni festivi (-66mila). Sono i dati del bollettino odierno del ministero della Salute che registra anche 36 decessi (+10) e un tasso di positivita' all'1,1% (+0,1%). In Sicilia sono stati rilevati 163 casi, in Emilia Romagna 137, nel Lazio 111 e in Lombardia 102: tutte le altre Regioni sono sotto i cento contagi. Gli attualmente positivi sono 157.790 (-2.500) dei quali 153mila in isolamento domiciliare.

Continuano a scendere i ricoveri nei reparti ordinari (3.465, -77) e nelle terapie intensive (536, -29) mentre sono 3.394 le persone guarite o dimesse.

