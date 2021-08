Covid: contagi in aumento a 7.230 con 212.227 tamponi, 27 decessi (RCO)

In Veneto 888 casi, in Sicilia 831, in Lombardia 793 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 ago - Continuano a crescere arrivando a 7.230 (ieri 6.596) nelle ultime 24 ore i nuovi casi di coronavirus, diagnosticati con 212.227 tamponi per un tasso di positivita' che cresce al 3,4% dal 3,1% di ieri. I decessi oggi sono 27. In Veneto si registra l'aumento maggiore dei contagi con 888 casi, a seguire Sicilia con 831 e Lombardia (793). Gli attualmente positivi superano di nuovo la soglia di 100mila e sono 101.046 (ieri 97.220), di cui 98.369 isolati a casa, 2.409 ricoverati con sintomi (+100) e 268 (+8) nelle terapie intensive. I guariti sono 3.371.

