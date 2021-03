Covid: Confindustria Alberghi, 'aprire a spostamenti per soggiorni'

Colaiacovo: pregiudizio contro settore visto ok seconde case (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 mar - "L'albergo e' un luogo sicuro e controllato dove vengono applicati i rigorosi protocolli di sicurezza, capace di offrire uno sprazzo di normalita' a chi da ormai piu' di un anno sta soffrendo la clausura di questa pandemia ma evidentemente - dichiara Maria Carmela Colaiacovo, Vice Presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi - c'e' un pregiudizio contro il settore, le seconde case si possono raggiungere, ma gli alberghi dove il monitoraggio e' continuo no". Nel giorno dell'incontro Governo-Regioni, Confindustria Alberghi chiede di cambiare rotta ed "aprire agli spostamenti per i soggiorni in albergo ricordando che non c'e' neppure il problema di controllare la veridicita' delle autocertificazioni visto che gli ospiti delle nostre strutture devono essere registrati e comunicati all'autorita' di pubblica sicurezza entro poche ore dal loro arrivo".

Coaiacovo aggiunge che e' positiva la notizia del passaporto vaccinale europeo "ma non possiamo aspettare fino a giugno.

E' necessario che si cominci sin da subito a definire le regole del gioco per i viaggiatori che si presenteranno alle nostre frontiere con questo tipo di certificazione. Le prenotazioni si fanno oggi e non possiamo aspettare fine giugno per sapere chi potra' venire in Italia perche' avremmo gia' perso una parte importante del nostro mercato".

