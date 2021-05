Covid: con intesa Ue quadro comune per emettere certificati digitali accettati in tutti gli Stati -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 20 mag - Il certificato digitale Covid-19 facilitera' la libera circolazione in Europa durante la pandemia. Il regolamento del certificato digitale Covid Ue dovrebbe essere in vigore per 12 mesi. Il documento non costituira' un presupposto per esercitare il diritto alla libera circolazione e non sara' considerato documento di viaggio.

Gli Stati membri non dovrebbero imporre ulteriori restrizioni di viaggio in risposta alla pandemia Covid-19, come quarantena, autoisolamento o test, "a meno che non siano necessari e proporzionati per salvaguardare la salute pubblica". Le prove scientifiche disponibili, "compresi i dati epidemiologici pubblicati dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie" dovrebbero essere prese in considerazione. Tali misure dovrebbero essere notificate agli altri Stati membri e alla Commissione al piu' tardi con 48 ore di anticipo.

Gli Stati membri devono accettare certificati di vaccinazione rilasciati in altri Stati membri per le persone alle quali e' stato inoculato un vaccino autorizzato per l'uso nella Ue dall'Agenzia europea per i medicinali (attualmente Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca e Janssen). Spettera' agli Stati membri decidere se accettare anche certificati di vaccinazione da altri Stati membri seguendo le procedure nazionali di autorizzazione di emergenza per i vaccini elencati dall'Organizzazione mondiale della sanita' per uso di emergenza.

certificati saranno verificati per prevenire frodi e falsificazioni, cosi' come l'autenticita' dei sigilli elettronici inclusi nel documento. I dati personali ottenuti dai certificati non possono essere archiviati negli Stati membri di destinazione e non sara' istituita una banca dati centrale a livello Ue. L'elenco delle entita' che elaboreranno e riceveranno i dati sara' pubblico in modo che i cittadini possano esercitare i loro diritti di protezione dei dati ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati.

Il presidente della commissione per le liberta' civili e relatore Juan Fernando Lo'pez Aguilar (S&D) ha indicato che, 'sebbene l'accordo raggiunto oggi non soddisfi pienamente le richieste del Parlamento europeo, significa certamente un importante miglioramento dell'attuale status quo per milioni di cittadini. Il certificato digitale ripristinera' la libera circolazione all'interno della Ue, e' il primo passo per rimettere in sesto l'area Schengen".

Il testo concordato sara' ora sottoposto alla commissione per le liberta' civili il 26 maggio e quindi in plenaria per l'approvazione nonche' al Consiglio.

Aps

