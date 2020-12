Covid: Commissione Ue raccomanda ripresa "viaggi essenziali" per Gb

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 dic - La Commissione europea ha raccomandato agli stati dell'Unione europea di facilitare la ripresa del traffico aereo da e per il Regno Unito per "i viaggi essenziali" e per "evitare l'interruzione della catena di approvvigionamento". Una cinquantina di Paesi, Italia compresa, hanno interrotto i collegamenti aerei con il Regno Unito a causa della diffusione di una variante del coronavirus che ha una maggiore capacita' di diffusione, ma, stando a quanto si sa finora, non piu' pericoloso. La raccomandazione, che mira a consentire a migliaia di cittadini dell'Ue e del Regno Unito di fare rientro nella propria citta', sara' esaminata oggi dagli ambasciatori dei Paesi membri. "Lo stop ai viaggi in aereo e in treno dovrebbe essere sospeso in considerazione della necessita' di garantire gli spostamenti essenziali ed evitare interruzioni della catena di fornitura", ha detto la Commissione, sottolineando pero' che i viaggi non essenziali dovrebbero essere "scoraggiati".

