Covid: Commissione Ue organizza due giorni contatti fra 300 aziende per produrre vaccini

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 29 mar - Oggi e domani la Commissione organizza il primo incontro paneuropeo con oltre 300 aziende partecipanti di 25 Stati membri per espandere le capacita' di produzione di vaccini Cociv-19 in tutta Europa e affrontare i colli di bottiglia della catena di approvvigionamento e della produzione.

Obiettivo, collegare i produttori di vaccini e le societa' di servizi per lo sviluppo di contratti, produzione, riempimento e finitura, produttori di attrezzature. In una lettera ai partecipanti il dg della Concorrenza Olivier Guersent fornisce indicazioni sul modo in cui devono avvenire gli scambi tra le societa' partecipanti, compresi i concorrenti diretti, allo scopo di rispettare le regole di concorrenza.

