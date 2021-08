Covid: Cartabellotta (Gimbe), rischio rallentamento campagna vaccini ad agosto

Over 60: 2,7 milioni non hanno ancora completato il ciclo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 ago - 'La campagna vaccinale e' ormai totalmente dipendente dai vaccini a mRna, le cui consegne non saranno sufficienti a mantenere il ritmo di 500mila somministrazioni al giorno una volta completati i cicli "aperti" con i vaccini a vettore adenovirale. In assenza di un deciso cambio di marcia nelle forniture di vaccini a mRna, e' ragionevole aspettarsi un rallentamento della campagna nel mese di agosto'. A lanciare l'allarme su una battuta d'arresto nell'andamento delle vaccinazioni e' Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, che oggi pubblica il monitoraggio 28 luglio-3 agosto sull'epidemia. Dopo oltre un mese di decremento, nelle ultime due settimane risale la percentuale di prime dosi sul totale di quelle somministrate, pari a poco piu' di 1 milione (29,5% del totale), ma la campagna vaccini secondo la Fondazione conta su un numero di dosi di mRna insufficiente per mantenere il ritmo. Questo a fronte di una serie di criticita', prima tra tutte il dato degli oltre 2,7 milioni di over 60 che non hanno ancora completato il ciclo vaccinale, con 1,98 mln (11%) che non hanno ancora ricevuto neanche una dose (dal 19% della Sicilia al 6,2% della Puglia) e 0,77 mln (4,3%) che devono completare il ciclo con la seconda dose. Inoltre - rilevano da Gimbe - il trend di somministrazione delle prime dosi vede una flessione anche in tutte le altre classi d'eta' over 30 anni. Dall'altro lato c'e' la ridotta capacita' di testare e tracciare i nuovi casi, dato che a fronte di una variante delta ormai prevalente e alla vigilia della pausa di agosto potrebbe potenzialmente far sottostimare una ripresa della curva epidemica, nell'ultima settimana in rallentamento a fronte di un +36,3% di pazienti e di un +36,5% nelle terapie intensive (+36,5%).

