Covid: Cartabellotta (Gimbe), con ripresa virus Governo prepari piano per inverno

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 nov - 'I dati confermano una diffusa ripresa della circolazione virale, peraltro sottostimata per il largo utilizzo diffuso di tamponi "fai da te", di cui s'intravede gia' un impatto iniziale sui ricoveri in area medica e in terapia intensiva; al tempo stesso assistiamo a un calo delle quarte dosi per anziani e fragili. Con l'arrivo dei mesi freddi e la permanenza al chiuso, anche senza considerare l'eventuale emergenza di varianti in grado di "scalzare" Omicron 5, la circolazione virale e' destinata ad aumentare. E al momento - nonostante le rassicurazioni del ministro della Salute Schillaci alla Camera - a oggi tutte le azioni di "discontinuita'" del Governo Meloni sono andate nella direzione opposta a quella suggerita dalle autorita' internazionali di salute pubblica: essere preparati e pronti per affrontare eventuali nuove ondate. Si attende pertanto al piu' presto dall'Esecutivo il piano di preparedeness per la stagione invernale'. Cosi' Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, che oggi aggiorna i dati su pandemia e campagna vaccinale. Secondo Gimbe, nella settimana 11-17 novembre rispetto alla precedente aumentano i nuovi casi (208.346 vs 181.181), gli attualmente positivi (452.895 vs 418.554), gli isolati a domicilio (445.667 vs 411.995), i ricoverati con sintomi (6.981 vs 6.356) e le terapie intensive (247 vs 203), mentre sono in calo i decessi (533 vs 549). Negli ospedali tornano a salire sia terapie intensive (+21,7%) che ricoveri in area medica (+9,8%). Restano stabili i nuovi vaccinati: 1.239 rispetto ai 1.258 della settimana prima (-1,5%) e al 18 novembre 6,8 milioni di persone sopra i 5 anni non hanno nemmeno una dose di vaccino mentre in 7,38 mln non hanno ancora la dose booster. Il tasso di copertura nazionale per le quarte dosi e' del 25% (dall'11,4% della Calabria al 37,7% del Piemonte), mentre sulla quinta dose non ci sono dati ufficiali.

Bag

(RADIOCOR) 21-11-22 10:30:34 (0198)SAN 5 NNNN