Covid: Camera respinge questioni pregiudiziali a istituzione Commissione inchiesta

Proposta di legge tornata in terza lettura a Montecitorio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 gen - L'Aula della Camera ha respinto le questioni pregiudiziali di costituzionalita', depositate da M5S e Avs, e di merito, presentata dal Pd, contro la prosecuzione dell'esame della proposta di legge che istituisce una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. I due documenti sono stati bocciati, rispettivamente, con 147 no e 97 si' e con 142 voti contrari e 97 favorevoli. Il provvedimento e' tornato in discussione a Montecitorio, in terza lettura complessiva, a seguito delle modifiche apportate al testo dal Senato.

unificato, dalla Camera e modificata dal Senato)

