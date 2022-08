Covid: calano a 28.433 i nuovi contagiati, morti 130, tasso di positivita' al 15%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 ago - Calano a 28.433 i nuovi contagiati da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 31.703. Le vittime sono 130, in calo rispetto alle 145 di ieri. Il tasso di positivita' e' al 15% in lieve calo rispetto a ieri. Le terapie intensive restano 321 (ieri -10) con 28 ingressi del giorno. I ricoveri ordinari sono 234 in meno (ieri -224), per un totale di 8.358, secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute. Sono 3.245 i nuovi casi di Covid registrati in Veneto; in Campania 2.571, nel Lazio si registrano 2.361 nuovi casi mentre sono 2.209 quelli accertati in Emilia Romagna, 2.092 in Puglia; in Toscana sono 1.362.

