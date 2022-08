Covid: calano a 26.693 i nuovi contagiati, salgono i morti a 152

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 ago - Sono 26.693 i nuovi contagiati dal Covid (28.433 ieri); 152 i decessi (ieri 130) registrati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 173.853 vittime da inizio pandemia. Sale a 21.455.291 il numero delle persone positive, mentre i guariti sono 20.366.510. I tamponi totali processati sono stati 177.819 (ieri 189.141), con un tasso di positivita' che rimane stabile al 15%. In Veneto, nelle ultime 24 ore si contano 3.204 contagi, 2.290 i positivi del giorno in Campania, 2.106 nel Lazio, 2.061 in Emilia Romagna. In Toscana i casi di positivita' al Coronavirus sono 1.246.

