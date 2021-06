Covid: Cabina Regia, Rt stabile a 0,69 e incidenza a 12 casi per 100mila abitanti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 giu - Nel periodo 1 giugno-15 giugno l'Rt medio sui casi sintomatici e' stato pari a 0,69 (range 0,62- 0,74), stabile rispetto alla settimana precedente, e sotto l'uno anche nel limite superiore. E' quanto si legge nella bozza di monitoraggio all'esame della Cabina di regia ministero della Salute-Istituto superiore di sanita'. Continua anche il calo (fotografato dal flusso Iss) nell'incidenza settimanale, pari a 12 casi per 100.000 abitanti tra il 13 e il 20 giugno 2021 dal 19 per 100.000 abitanti della settimana precedente. Il valore sotto la soglia di 50 casi e' tale da consentire il contenimento dei nuovi casi, in sinergia con il progredire della campagna vaccinale. Tutte le Regioni sono a rischio basso tranne il Molise, a rischio moderato e nessuna supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica. Nel dettaglio, il tasso di occupazione in terapia intensiva e' 4%, sotto la soglia critica, con una diminuzione nel numero di persone ricoverate da 504 (15/06/2021) a 362 (22/06/2021). Il tasso di occupazione in aree mediche scende ulteriormente (4%) e il numero di ricoverati in queste aree passa da 3.333 (15/06/2021) a 2.289 (22/06/2021).

Bag

(RADIOCOR) 25-06-21 10:24:01 (0210)SAN,PA 5 NNNN