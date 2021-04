Covid: Cabina regia, Rt e incidenza migliorano ma ospedali in 'forte sovraccarico'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 apr - Migliorano leggermente tra il 29 marzo e il 4 aprile - anche grazie alla stretta di Pasqua e al minor numero di tamponi fatti - due dei parametri di controllo dell'epidemia da Covid: l'indice di trasmissibilita' Rt che scende a 0,92 da 0,98 e l'incidenza, ancora nettamente al di sopra della soglia di tracciabilita' (50 casi per 100mila abitanti), ma che 'per la terza settimana consecutiva scende lentamente (210,8 per 100.000 abitanti vs 232,74 per 100.000 abitanti'. Mentre 'il tasso di occupazione in terapia intensiva (41%) e in aree mediche (44%) rimangono sopra la soglia critica' in 15 Regioni (una in piu' della scorsa settimana). Questi i punti salienti del Report della Cabina di regia Iss-ministero della Salute che determineranno oggi il passaggio di fascia di molte Regioni, con ordinanza del ministro della Salute. 'Il forte sovraccarico dei servizi ospedalieri, l'incidenza ancora troppo elevata e l'ampia diffusione di alcune varianti virali a maggiore trasmissibilita' - scrivono i tecnici della Cabina di regia - richiedono l'applicazione di ogni misura utile al contenimento del contagio'. Ma in ogni caso 'si osserva una diminuzione del livello generale del rischio', con quattro Regioni (Liguria, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta) che hanno un livello di rischio alto. Quindici sono a rischio moderato (ma quattro ad alta probabilita' di progressione a rischio alto), mentre il Veneto e Bolzano sono a rischio basso. In otto realta' l'Rt e' maggiore di uno e tra queste Sardegna e Valle d'Aosta hanno una.

trasmissibilita' che le portera' in "rosso". Bag

