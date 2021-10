Covid: Cabina regia, Rt a 0,85 e incidenza in netto calo a 29 per 100mila

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 ott - Con un Rt sostanzialmente stabile (sale leggermente da 0,83 a 0,85) e l'incidenza settimanale in calo a 29 casi per 100mila persone rispetto ai 34 della scorsa settimana (gia' allora in ogni caso sotto la soglia di tracciabilita'), l'epidemia da Covid-19 in Italia si conferma sotto controllo. Lo dicono i principali dati elaborati dalla Cabina di regia per il periodo 4-10 ottobre. In calo anche ricoveri (il tasso di occupazione delle aree mediche e' al 4,6%) e terapie intensive (tasso di occupazione al 4,1%), altri indicatori decisivi per l'eventuale "passaggio di fascia" delle Regioni.

L'Italia resta tutta bianca, con Marche, Molise e Valle d'Aosta che presentano un rischio moderato mentre tutte le altre Regioni sono a rischio basso. La variante delta caratterizza ormai 'la quasi totalita' dei casi in Italia', ricordano gli esperti, aggiungendo che 'una piu' elevata copertura vaccinale, il completamento dei cicli di vaccinazione e il mantenimento di una elevata risposta immunitaria, in particolare nelle categorie a rischio, rappresentano gli strumenti principali per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenute da varianti emergenti'. Infine, la sollecitazione a continuare un tracciamento capillare e a rispettare tutte le misure e i comportamenti di prevenzione del virus.

