Covid: Brusaferro, progressivo e lento miglioramento con incidenza contenuta

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 ott - "C'e' un progressivo e lento miglioramento con piu' regioni italiane in fascia verde ma resta una circolazione intensa del virus in Europa dove si registrano piu' ricoveri". Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanita', Silvio Brusaferro, illustrando i dati del monitoraggio settimanale della Cabina di regia. "L'incidenza e' piu' contenuta - ha aggiunto - e i contagi sono in decrescita in tutte le fasce d'eta' con un indice di trasmissibilita' a quota 0,86, quello proiettato a una settimana a 0,84 e quello ospedaliero a 0,83, tutti sotto la soglia epidemica". L'eta' media del primo contagio e' stabile a 39 anni, quella del primo ricovero a 63 anni, quella della terapia intensiva 66 e quella dei decessi 81 anni. Bene i vaccini nella fascia d'eta 20-29 "con una soglia arrivata all'85%" e tra i 12-19 anni "con il 70% coperto da una prima dose" ma restano scoperti "milioni di over 50".

