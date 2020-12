Covid: Brusaferro, misure tempestive per contrastare ricrescita indice Rt

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 dic - "Si osserva per la prima volta un segnale di controtendenza nella trasmissibilita' rispetto alla settimana precedente nell'intero Paese, con ritorno di tre Regioni ad una trasmissibilita' compatibile con uno scenario di tipo 2 (Lazio, Lombardia e Veneto)". Lo ha detto Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanita' commentando il monitoraggio settimanale. "Questo si realizza in un contesto europeo caratterizzato da un nuovo aumento nel numero di casi in alcuni paesi Europei come Regno Unito, Olanda e Germania".

Per questo Brusaferro suggerisce "di contrastare subito le dinamiche evidenziate" con l'obiettivo di trovarci dopo le festivita' "in uno scenario dove potremo lavorare e incontrarci in maniera piu' sicura". "Noi abbiamo gli strumenti per contrastare l'epidemia - conclude - e vanno adottati tempestivamente".

