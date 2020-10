Covid: Bonomi, speravamo peggio alle spalle ma dati molto difficili

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 ott - La situazione provocata dalla pandemia in Italia e' molto "difficile" e il percorso di recupero appare piu' accidentato di quanto previsto. "Speravamo che tutto questo fosse ormai alle nostre spalle, speravamo che il rimbalzo avvenuto nella manifattura fosse il viatico della ripresa dell'industria italiana e invece ci troviamo con dei dati molto difficili".

Cosi' il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo all'assemblea annuale di Confindustria Valle d'Aosta, facendo riferimento ai numeri della pandemia in Italia. "E' un momento veramente difficile per noi e per il Paese. Noi avevamo gia' detto che probabilmente il Paese avrebbe chiuso l'anno con un -10% del Pil, pari a 180 miliardi di euro in meno nella nostra economia", ha continuato Bonomi, indicando che "se tutti affermiamo oggi che la grande occasione storica e' il recovery fund per circa 200 miliardi, ci rendiamo conto che il danno potrebbe essere pari al totale delle risorse che arriveranno nei prossimi anni, in un Paese che non e' entrato nella pandemia profondamente strutturato". In questo quadro, ha proseguito, non va dimenticato che "a fine 2019 il nostro Pil era quasi 4 punti inferiore rispetto al 2008. Noi eravamo gia' sotto ai 12 anni precedenti, quando purtroppo siamo entrati in questa crisi pandemica che coinvolge noi e tutti i nostri partner europei e mondiali".

