Covid: Bonomi, Confindustria vicina a imprese in "selva dpcm" poco chiari

Manifattura ha dimostrato la sua resilienza (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 ott - Confindustria ha aiutato le imprese "nella difficolta' di capire i provvedimenti emessi, come potersi districare in una selva di dpcm che piovevano nel Paese e che non erano molto chiari". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo all'assemblea annuale di Confindustria Valle d'Aosta, sottolineando il ruolo della associazione al fianco delle aziende in questi mesi di crisi provocati dal coronavirus. "Di fronte a queste difficolta' la nostra comunita' si sta stringendo, Confindustria credo che stia svolgendo un ruolo molto importante di supporto alle imprese e agli imprenditori a livello centrale e locale. Le associazioni territoriali e di categoria stanno svolgendo un compito veramente molto importante a supporto", ha indicato Bonomi. "Credo che in questo momento di difficolta', molti imprenditori che forse erano un po' disillusi rispetto al nostro sistema forse hanno capito l'importanza di Confindustria e delle sue strutture, che hanno saputo rispondere - anche a orari impossibili e inimmaginabili - alla difficolta' degli imprenditori di capire i provvedimenti emessi, come potersi districare in una selva di dpcm che piovevano nel Paese e che non erano molto chiari", ha sottolineato, ringraziando "le nostre strutture, che ci sono state vicine in questi momenti difficili ma soprattutto un ringraziamento a voi che tutti i giorni, con il vostro impegno state tenendo salda la manifattura italiana, che ha dimostrato la sua grande resilienza in un momento in cui il Paese ha rallentato ed e' entrato in crisi". Infatti, ha continuato Bonomi, "quando interi comparti hanno segnato il passo, la manifattura ha dimostrato che dal 2008 abbiamo patrimonializzato le imprese, abbiamo investito in innovazione e tecnologia e nella formazione delle risorse umane. L'impresa e' rimasto l'unico vero ambiente dove si fa formazione". E su questo punto, ha concluso Bonomi, "purtroppo la scuola ci ha insegnato che in molti anni ha fatto tante riforme ma erano rivolte solo a chi ci lavorava e non a chi la frequentava le scuole. Noi quindi abbiamo dovuto sopperire a molte carenze".

