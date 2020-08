Covid: Boccia, massima sicurezza su rientri da Malta, Croazia, Spagna e Grecia

A Regioni, 'Tamponi con risultati entro 48 ore' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 ago - "Per il Governo la sicurezza di tutti i cittadini e' la priorita' assoluta. Dobbiamo restare il paese piu' sicuro al mondo sul piano sanitario". Cosi' a quanto si apprende il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia nel corso di un incontro in videoconferenza con i presidenti di Regione a cui ha partecipato anche il ministro della Salute, Roberto Speranza. "Il Governo su chi rientra in Italia dai Paesi stranieri, in particolare Malta, Croazia, Spagna e Grecia - ha sottolineato Boccia - vuole assicurare la massima sicurezza. La proposta che facciamo alle Regioni e' di rendere il servizio sanitario territoriale, gia' molto rafforzato dall'impegno comune, in grado di garantire tamponi a chi rientra dall'estero, con i risultati entro 48 ore dal rientro del viaggio. Auspico che ci possa essere con le Regioni una condivisione del metodo da utilizzare nelle prossime settimane". Al termine della videoconferenza il ministro ha aggiunto che su discoteche e luoghi da ballo il Governo chiede maggiori controlli, vigilanza massima e che fara' una valutazione ulteriore sulla base dei contributi che arriveranno dalle Regioni nelle prossime 24-48 ore.

