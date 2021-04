Covid: blitz Nas su trasporti pubblici, positivita' in 32 tra bus, metro e treni

Dopo 693 controlli con 756 tamponi di superficie (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 apr - Blitz dei Nas sul trasporto pubblico locale per verificare la corretta applicazione delle norme anti-Covid19: tra i 756 tamponi di superficie raccolti negli ultimi giorni su 693 veicoli adibiti al trasporto di persone, sono stati rilevati 32 casi di positivita' per la presenza di materiale genetico riconducibile al virus, individuati in autobus, vagoni metro e ferroviari operanti su linee di trasporti pubblici di Roma, Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone, Varese e Grosseto.

La campagna di controlli, realizzata dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha realizzato, in stretta intesa con il Ministero della Salute, ha portato al riscontro della presenza di materiale genetico del virus sulle superficie dei mezzi di trasporto che, seppur non indice di effettiva capacita' di virulenza o vitalita' dello stesso, rileva con certezza il transito ed il contatto di individui infetti a bordo del mezzo, determinando la permanenza di una traccia virale.

