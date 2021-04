Covid: blitz Nas su trasporti pubblici, positivita' in 32 tra bus, metro e treni -2

65 irregolarita' su inosservanza misure, denunciati 4 manager (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 apr - Tra gli obiettivi controllati - informa una nota del Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute diffusa dal Ministero della Salute - 65 hanno evidenziato irregolarita', principalmente connesse con l'inosservanza delle misure di prevenzione al contagio da Covid-19, quali la mancata esecuzione delle operazioni di pulizia e sanificazione, l'omessa cartellonistica di informazione agli utenti circa le norme di comportamento ed il numero massimo di persone ammesse a bordo, l'assenza di distanziatori posti sui sedili e di erogatori di gel disinfettante o il loro mancato funzionamento.

Complessivamente sono stati deferiti alle competenti Autorita' giudiziarie 4 responsabili di aziende di trasporto, per non aver predisposto le procedure di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro a favore degli operatori, e sanzionati ulteriori 62 responsabili per irregolarita' amministrative, irrogando sanzioni pecuniarie pari a circa 25 mila euro.

Le attivita' di verifica sono state supportate dall'esecuzione dei 756 tamponi di superficie su mezzi di trasporto e stazioni (obliteratrici, maniglie e barre di sostegno per i passeggeri, pulsanti di richiesta di fermata e sedute), svolti in collaborazione con i locali servizi di Asl, Agenzie di Protezione Ambientale ed enti universitari, che hanno curato anche la fase di esame analitico per la ricerca del Covid-19.

