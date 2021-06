Covid: Bertolaso, da 25/6 possibile spostare richiamo vaccino "ma con buonsenso'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 giu - Dal 25 giugno sara' possibile spostare data, ora e luogo del richiamo della vaccinazione anti-Covid (con un preavviso di 7 giorni) collegandosi al portale per le prenotazioni della Lombardia, facendo pero' appello anche "al buon senso" dei cittadini. E fra il 19 luglio e il 5 agosto, ci sara' l'apertura straordinaria di 100mila slot per i ragazzi dai 12 ai 18 anni per garantire una dose prima delle partenze di agosto e la seconda prima del rientro a scuola a settembre.

Sono alcuni dei temi illustrati dal coordinatore della campagna vaccinale della Lombardia, Guido Bertolaso, nel corso di una conferenza stampa sull'andamento della campagna vaccinale. 'Abbiamo ancora da vaccinare in modo importante - ha spiegato Bertolaso - la categoria tra i 12 e i 20 anni, che ancora non si e' prenotata con i ritmi sperati, ma pensiamo che questo timore e questa sfiducia nel corso delle settimane andra' a calare e ci stiamo organizzando'. Il cambio di strategia deciso a livello nazionale sui richiami con AstraZeneca per gli under 60 ha portato a una modifica nella programmazione dei vaccini mRNA: 'Grazie alla stretta e costruttiva collaborazione con la struttura commissariale - ha precisato Guido Bertolaso - la Regione avra' consegne extra per il mese di giugno di circa 100.000 dosi che consentira' di evitare gli eventuali spostamenti di Moderna e di proseguire la campagna vaccinale con il minimo impatto per i cittadini in attesa'.

