Covid: Berlusconi, leader diano buon esempio, pronto a vaccinarmi pubblicamente

'Questo ovviamente non cancellerebbe distinzioni politiche' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 dic - "Caro direttore, condivido la sua proposta. Il vaccino e' l'unico strumento possibile per debellare una tragedia come quella del Covid che e' gia' costata troppi lutti, troppe sofferenze, troppi danni economici, sociali, civili. I leader politici debbono dare il buon esempio e possono farlo insieme". Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, aderisce cosi' alla proposta rilanciata dal direttore del 'Corriere della sera', Luciano Fontana.

"Questo non cancellerebbe ovviamente - puntualizza l'ex preidente del Consiglio - nessuna distinzione politica, anche in merito alla gestione di questa crisi, ma significherebbe che la politica sa anche unirsi per uno scopo alto e nobile.

Dobbiamo fare noi per primi quello che chiediamo agli italiani di fare, per il bene di tutti". E, ribadisce "Io l'ho gia' detto, sono disponibile a vaccinarmi pubblicamente in qualsiasi momento".

