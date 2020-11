Covid: Berlusconi, accogliamo appello Mattarella a collaborazione istituzionale -2

'Tutte le misure sanitarie e sociali passino in Parlamento' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 nov - Emergenza sanitaria ed economica, ha precisato l'ex presidente del Consiglio, "non possono essere in contrapposizione, gli italiani non devi essere messi davanti alla scelta drammatica fra la salute e il lavoro, fra il benessere fisico e quello economico e sociale". Per Berlusconi, quindi, "tutti i provvedimenti restrittivi che la scienza considera necessari per abbattere il contagio vanno adottati senza esitazione e mantenuti in essere per tutto il tempo necessario". E dopo aver ribadito che per superare la crisi e non "lasciare indietro nessuno" e' "giusto indebitarsi, come ne e' consapevole anche l'Europa", ha infine sottolineato: "La sede nella quale assumere queste difficili decisioni e' il Parlamento e la sessione di Bilancio".

Tra le proposte avanzata da Fi figurano, nel quadro delle misure a sostegno delle imprese, un unico decreto cornice dei risarcimenti che preveda anche una significativa percentuale di risarcimenti dei costi fissi, con regole uguali per tutti, insieme alla sospensione delle norme del codice civile sul trattamento delle perdite. Vengono quindi sollecitate la sospensione delle regole sugli accantonamenti bancari e la proroga per il 2021 delle moratorie su mutui e finanziamenti, accompagnate da un 'semestre bianco fiscale' e da sostegni alle partite Iva.

