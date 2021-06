Covid: Beltrame Giacomello (Confindustria), Pnrr occasione unica per imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 giu - "I danni del Covid hanno interessato tutte categorie economiche, soprattutto sull'export con un -13,8%, e ci sono altre criticita' da affrontare, come l'aumento delle materie prime e dei noli per il trasporto marittimo che impattano sui margini delle imprese. Ma ora occorre iniziare un nuovo capitolo della nostra storia e valorizzare la resilienza e la capacita' di competere. Oggi gli imprenditori sono piu' ottimisti. La pandemia ha evidenziato le debolezze del sistema imprenditoriale italiano, prima su tutte la scarsa cultura digitale, ma in pochi mesi le imprese sono state capaci di applicare nuovi modi di lavorare e vendere. Questa flessibilita' ora deve essere applicata anche nel modo di fare impresa. In questo senso il Pnrr e' un'occasione unica per l'Italia". Lo ha detto Barbara Beltrame Giacomello, vicepresidente per l'Internazionalizzazione di Confindustria, nel suo intervento durante la presentazione dello studio 'Post Covid-19 e Imprese', appuntamento organizzato da Comitato Leonardo (associazione nata con l'obiettivo di promuovere ed affermare la 'Qualita' Italia' nel mondo), e che ha origine dallo studio 'Covid-19 e imprese conoscere per competere al meglio' di Ipsos, per presentare le prospettive di crescita delle imprese nel prossimo futuro.

