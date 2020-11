Covid: Bankitalia suona campanello d'allarme per le crisi d'impresa

'Significativo aumento mitigato pero' da misure Governo' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 nov - La Banca d'Italia fa suonare il campanello d'allarme per l'aumento delle crisi d'impresa legato agli effetti della pandemia.

L'allarme emerge dal rapporto L'economia delle regioni italiane. Non c'e' una stima puntuale ma e' certo afferma Fabrizio Balassone Capo del servizio struttura economica di via Nazionale "un significativo aumento" a fine anno. Lo stato di crisi d'impresa, si legge nel rapporto, coincide sostanzialmente con la presenza di un patrimonio netto inferiore ai limiti di legge (cosiddetta sottocapitalizzazione)."In seguito all'epidemia di Covid-19, alla fine del 2020 si registrerebbe ovunque un incremento della quota di societa' di capitali in condizioni di insufficienza patrimoniale. Tale aumento sarebbe notevolmente mitigato dalle misure di contenimento finora adottate dal Governo, in assenza delle quali il tasso di sottocapitalizzazione sarebbe stato di poco superiore al 14 per cento".

