Covid: Bankitalia suona campanello d'allarme per le crisi d'impresa -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 nov - La ricerca della Banca d'Italia aggiunge che in base agli ultimi dati disponibili riguardanti le societa' di capitali (2018), la sottocapitalizzazione risultava piu' diffusa nel Centro e nel Mezzogiorno, dove la quota di imprese in stato di crisi era pari all'8 per cento, contro poco piu' del 6 al Nord (7,2 a livello nazionale). Recenti analisi mostrano che, in molti casi, il manifestarsi della sottocapitalizzazione anticipa la conclusione dell'attivita' di impresa. Tra le societa' di capitali attive nel periodo 2011-15, circa il 60 per cento di quelle entrate in stato di crisi in un dato anno risultava non piu' operativo a tre anni di distanza.

Ggz

(RADIOCOR) 04-11-20 13:12:23 (0363) 5 NNNN