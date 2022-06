Covid: balzo dei casi a 83.555 con 717mila tamponi, 69 decessi

Nel Lazio 11.171 casi, in Campania 10.602 e in Veneto 9.792 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 giu - I casi di Covid-19 balzano a 83.555 (+56mila) trainati dalla ripresa dei tamponi a quota 717mila (+617mila). Lo rileva il bollettino odierno del ministero della Salute che registra anche 69 decessi (+6) e un tasso di positivita' che si dimezza a 11,6% (-12,9 punti percentuali). Nel Lazio sono 11.171 i nuovi positivi, in Campania 10.602 e in Veneto 9.792. Gli attualmente contagiati risalgono a 773mila (+35mila) dei quali 767mila in isolamento domiciliare, 6.035 ricoverati nei reparti ordinari (+162) e 237 in terapia intensiva (+3), Nelle ultime 24 ore sono 49.493 le persone dimesse o guarite.

