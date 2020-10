Covid: Assoeventi, istituito tavolo tecnico permanente col Governo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 ott - E' stato istituito il tavolo tecnico con il Governo per il settore degli Eventi e del Wedding. Lo annuncia Assoeventi, l'associazione di Confindustria del comparto. 'Finalmente - afferma il presidente Michele Boccardi - un comparto produttivo importante per il Paese come quello degli Eventi e del Wedding, e del suo indotto, e' stata riconosciuta dignita' giuridica uguale alle altre attivita' economiche. In seguito alla riunione avuta ieri con il vice ministro dell'Economia e delle Finanze, Misiani, la sottosegretaria al Lavoro e Politiche Sociali, Puglisi, la sottosegretaria del Mise, Morani, e la sottosegretaria ai Beni e Attivita' culturali e Turismo, Bonaccorsi, e' stato deciso di istituire un tavolo tecnico permanente Governo-imprese che si riunira' ogni 15 giorni per affrontare e superare le criticita' esistenti a partire dal fatto che tante nostre imprese sono rimaste fuori dai ristori stanziati dall'ultimo decreto del Governo in quanto non rientranti in alcuno dei codici Ateco previsti'. Per Boccardi 'l'auspicio e' quello di arrivare al piu' presto a un unico codice Ateco per tutte le imprese degli Eventi e del Wedding a riprova della specificita' del nostro settore. Alla prima riunione del tavolo tecnico di ieri, abbiamo chiesto di rivedere nella legge di stabilita' il criterio di ristoro affinche' vengano introdotte apposite risorse per compensare la perdita dei ricavi registrata dalle nostre imprese dal primo aprile al 31 dicembre di quest'anno rispetto allo stesso periodo del 2019".

Com-Sim

