Covid: al via dichiarazioni voto su comunicazioni Speranza in Senato, si' da Iv

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 gen - Sono in corso le dichiarazioni di voto nell'Aula del Senato sulle comunicazioni rese dal ministro Speranza sulle nuove misure per fronteggiare l'emergenza Covid che saranno in Consiglio dei ministri questa sera. Sono state presentate quattro risoluzioni. Speranza ha dato parere favorevole al documento presentato dalla maggioranza, analogo a quello approvato alla Camera. Parere in parte favorevole anche a quella presentata dal centrodestra e a quelle depositate da altri firmatari. La presidente della commissione Sanita', Annamaria Parente, ha confermato il preannunciato 'si'' da parte di Iv alla risoluzione della maggioranza, affermando che e' "il tempo della responsabilita' di fronte alla pandemia" ma ha chiesto che questo sia "veramente il punto di partenza per ricostruire la sanita' e non navigare a vista" e ha sottolineato che "l'unita' va praticata con il dialogo, anche in Parlamento". Parente ha poi auspicato che si possa "parlare di risorse, anche dal Mes".

