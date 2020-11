Covid: a rischio fallimento la catena inglese di negozi Topshop

La controllante Arcadia valuta tutte opzioni per salvarsi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 nov - Il Covid-19 rischia di fare una vittima eccellente nel commercio al dettaglio britannico. Secondo indiscrezioni stampa, Arcadia, il gruppo che controlla la catena di negozi Topshop, sarebbe sull'orlo del fallimento. A fronte di tali rumor, il gruppo ha fatto sapere sta valutando diverse "opzioni per salvare" il gruppo. Arcadia ha 15mila dipendenti e oltre 500 negozi, compresi quelli a marchio Topshop, Dorothy Perkins e Burton. Arcadia "lavora a varie opzioni di salvataggio per assicurare il futuro dei marchi del gruppo", si legge in una nota del gruppo che fa capo all'uomo d'affarti Philip Green.

Il comunicato e' arrivato alla luce di quanto riportato da Sky News, ovvero che il gruppo potrebbe fallire dopo non essere riuscito a trovare un accordo con dei creditori per ottenere un prestito da 30 milioni di sterline.

Red-Fla-

(RADIOCOR) 27-11-20 14:15:51 (0331)SAN 5 NNNN