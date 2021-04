Covid: 9.789 nuovi contagi con 190mila tamponi, 358 decessi (RCO)

Campania 1.386 casi, Emilia Romagna 1.151 e Sicilia 1.110 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 apr - Sono 9.789 i nuovi contagi da Covid-19 (-6mila) con 190mila tamponi (-63mila). Sono i dati del bollettino odierno del ministero della Salute che registra 358 decessi (+27) e un tasso di positivita' al 5,1% (-1,1%). In Campania sono stati rilevati 1.386 casi, in Emilia Romagna 1.151 e in Sicilia 1.110. Gli attualmente positivi sono 524.417 (+8.588) con 27.329 ricoverati con sintomi (+78) e 3.593 in terapia intensiva (+8). Restano in isolamento domiciliare 493mila pazienti mentre sono 18.010 le persone guarite o dimesse.

