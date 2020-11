Covid: -93,5% passeggeri crociere in 2020, 1 mld euro mancato apporto a economia

Ma attesi investimenti per oltre 510 mln in 2021-2023 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 nov - Nel 2020 il mancato apporto del turismo crocieristico all'economia italiana sfiora il miliardo di euro (925 milioni). E' quanto emerge dall'Italian Cruise Watch della societa' di ricerca e consulenza Risposte Turismo, secondo cui l'anno si chiudera' con un totale di 796.800 passeggeri movimentati nei porti italiani tra imbarchi, sbarchi e transiti (-93,5% sul 2019), un dato che riporta la movimentazione passeggeri ai valori del 1993. Su scala globale, secondo il report, il 2020 potrebbe chiudersi con circa 6 milioni di turisti crocieristi a bordo (-80% sul 2019), valori che non si vedevano da prima degli anni 2000. Per quanto riguarda il mancato contributo all'economia, le aree piu' penalizzate saranno le attivita' ricreative, culturali e di intrattenimento collegate alle escursioni a terra (-336 milioni di euro rispetto alle aspettative), lo shopping nei negozi delle citta' (-273 milioni) e le spese per i trasporti locali (-128 milioni). Il Veneto sara' la regione piu' impattata (206 milioni il mancato contributo), seguita da Lazio (-204,6 milioni), Liguria (-176,5 milioni), Campania (-120 milioni) e Sicilia (-65 milioni). Tuttavia, guardando avanti, ci sono alcuni segnali positivi, come gli oltre 510 milioni di euro di nuovi investimenti attesi nel triennio 2021-2023 nei porti crocieristici (+200% rispetto ai tre anni precedenti).

Inoltre, secondo gli esperti il turismo crocieristico dovrebbe essere tra i primi a ripartire quando finira' l'emergenza, come sembra dimostrare il fatto che, nonostante l'emergenza, nel mondo sono stati mantenuti gli ordini di nuove navi effettuati prima della pandemia, 81 fino al 2022, di cui 22 assegnati a cantieri presenti in Italia, numero che sale a 44 estendendo il periodo al 2025.

