Covid: 885.814 dosi di vaccino somministrate in Italia pari al 62,9%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 gen - Sono 885.814 le somministrazioni di vaccino in Italia secondo l'ultimo aggiornamento del Governo, pari al 62,9% del totale di 1.408.875 dosi consegnate. Prima tra le Regioni per dosi iniettate sul totale di quelle ricevute e' la Campania (85,6% delle 101.145 dosi ricevute), seguita da Veneto (73,2% delle 116.900 dosi consegnate), Umbria (73% su 15.685 dosi) e Toscana (71% su un totale di 80.570 dosi). Ultima per iniezioni fatte e' la Calabria (35,5% di vaccinazioni su 39.280 dosi di prodotto), preceduta da Basilicata (41,8% su 13.755 dosi), Bolzano (46% su 20.620) e Molise (51,4% su 8.825). La Lombardia risale lentamente in classifica ma resta quintultima insieme alla Provincia di Trento con cui condivide un 52,3% di somministrazioni su un totale di 234.645 vaccini consegnati. A oggi sono 681.057 gli operatori sanitari e sociosanitari vaccinati, 136.052 gli appartenenti.

al personale non sanitario e 68.705 gli ospiti delle Rsa. Bag

