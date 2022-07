Covid: 88.221 casi con 446.718 tamponi, 253 decessi

In Lombardia 13.130 casi, Campania 9.167, Veneto 9.049 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 lug - Tornano a crescere, dopo la flessione fisiologica dovuta al minor "testing" del fine settimana, i nuovi casi di Covid-19: quelli registrati nelle ultime 24 ore sono 88.221 (ieri 23.700), certificati con 446.718 tamponi, per un tasso di positivita' pari a 19,7% (ieri 19,3%). I decessi sono 253, il numero piu' alto dallo scorso febbraio, per un totale di 171.232 da inizio pandemia. Tra le Regioni, il maggior incremento si ha in Lombardia con 13.130 casi, a seguire Campania (9.167) e Veneto (9.049). Gli attualmente positivi sono 1.395.433 di cui 1.383.875 isolati a casa, 434 nelle terapie intensive (+8) e 11.124 ricoverati nei reparti di area medica (+43). I guariti sono 107.347.

Bag

(RADIOCOR) 26-07-22 17:46:57 (0472)SAN,PA 5 NNNN