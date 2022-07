Covid: 86.067 casi con 380.067 tamponi, 157 decessi

In Lombardia 11.218 casi, Veneto 9.234, Campania 9.112 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 lug - Tornano a calare ma con un minor numero di tamponi processati rispetto al giorno prima i nuovi casi di Covid-19 in Italia: quelli registrati nelle ultime 24 ore sono 86.067 (ieri 120.683), con 380.067 tamponi (ieri 519.284) e per un tasso di positivita' pari a 22,6% (ieri 23,2%). I decessi sono 157 per un totale di 170.370 da inizio pandemia. Tra le Regioni, il maggior numero di contagi si registra in Lombardia (11.218), a seguire Veneto (9.234) e Campania (9.112). Gli attualmente positivi sono 1.459.376 di cui 1.447.929 isolati a casa, 410 (-3) i pazienti nelle terapie intensive e 11.037 i pazienti ricoverati nei reparti di area medica. I guariti sono 80.209 oggi, per un totale di 18.756.068 da inizio pandemia.

