Covid: 8.512 casi con 75mila tamponi, 70 decessi

Nel Lazio 1.369 casi, in E. Romagna 960, in Lombardia 893 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 giu - Scendono sotto quota 10mila (ieri 15.082) ma con un numero nettamente inferiore di tamponi processati rispetto al giorno prima, come accade ogni domenica, i nuovi casi di Covid-19 in Italia: quelli conteggiati nelle ultime 24 ore sono 8.512, rilevati con 75.010 tamponi. Il tasso di positivita' che ne consegue e' dell'11,3% (ieri 12,2%). Sono 70 i decessi, per un totale di 167.019 da inizio pandemia. Tra le Regioni, il maggior aumento di casi si ha nel Lazio (1.369), a seguire Emilia Romagna (960) e Lombardia (893). Gli attualmente positivi sono 631.348 di cui 626.678 isolati a casa, 217 (-1) nelle terapie intensive e 4.453 ricoverati nei reparti di area medica (+42). I guariti sono oggi 18.625 per un totale di 16.716.222 dall'inizio della pandemia.

