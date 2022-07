Covid: 80.653 nuovi contagi con 366mila tamponi, 157 decessi

In Lombardia 10.846 casi, in Veneto 8.490, in Campania 8.239 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 lug - Sono in leggero calo a 80.653 i nuovi contagi da Covid (-6mila) con 366mila tamponi (-14mila). Lo rileva il bollettino odierno del ministero della Salute che registra anche 157 morti, stabili rispetto a ieri, e un tasso di positivita' in discesa al 22% (-0,6 punti percentuali). In Lombardia sono 10.846 i nuovi positivi, in Veneto 8.490 e in Campania 8.239. Gli attualmente positivi scendono a 1,45 milioni (-4mila), dei quali 1,44 milioni in isolamento domiciliare, 10.984 ricoverati nei reparti ordinari (-53) e 410 (stesso numero di ieri) in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore sono 84.933 le persone dimesse o guarite.

Dif

(RADIOCOR) 21-07-22 16:42:06 (0523)SAN,PA 5 NNNN