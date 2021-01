Covid: 800.730 dosi vaccino somministrate in Italia, il 56% di quelle consegnate

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 gen - Sono 800.730 le dosi di vaccino somministrate in tutta Italia a questa mattina secondo i dati ufficiali pubblicati dal Governo, pari al 56,9% del totale di oltre 1,4 milioni di dosi consegnate (1.406.925). In cima alla classifica delle Regioni c'e' la Campania con il 77,7% di dosi somministrate, seguita da Umbria (69,8%), Veneto (68,8%) e Toscana (66,3%).

Ultima in classifica la Calabria con 34,8% di dosi somministrate sul totale dei vaccini ricevuti, subito sopra la Provincia autonoma di Bolzano (37,6%), la Basilicata (40,6%) e quartultima la Lombardia (43,2%). In questa prima fase della campagna vaccinale sono stati vaccinati 625.861 operatori sosiosanitari, 116.236 appartenenti a personale non sanitario e 58.633 ospiti delle Rsa (residenza sanitarie.

assistite). Bag

(RADIOCOR) 13-01-21 13:10:13 (0352)SAN,PA 5 NNNN