Covid: 65.925 casi con 333.204 tamponi, 80 decessi

Lombardia: 14.025 casi, Veneto: 8.873, Piemonte: 7.812 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 ott - Tornano a crescere dopo la flessione fisiologica del fine settimana i nuovi casi di Covid-19: quelli registrati nelle ultime 24 ore dal ministero della Salute sono 65.925, certificati da 333.204 tamponi processati e per un tasso di positivita' che sale al 19,8% (+1,7%). I decessi sono 80, per un totale di 177.650 da inizio pandemia. Tra le Regioni, il maggior incremento si ha in Lombardia (14.025 casi), a seguire Veneto (8.873) e Piemonte (7.812). Gli attualmente positivi sono 520.919 di cui 514.436 isolati a casa, 224 (+8) nelle terapie intensive e 6.259 (+272) ricoverati nei reparti di area medica. I guariti oggi sono 48.345 per un totale di 22.198.173 da inizio pandemia.

