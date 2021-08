Covid: 5.273 positivi, 54 vittime, 238.073 tamponi, tasso positivita' al 2,2%

Nel Lazio 551 contagi, in Emilia-Romagna 478, in Veneto 422 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 ago - Sono 5.273 i nuovi positivi ai test Covid nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il ministero della Salute. Ieri erano stati 3.674. Le vittime sono 54, (24 il giorno precedente). Sono stati processati 238.073 tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, piu' del triplo rispetto a ieri (74.021), il tasso di positivita' crolla al 2,2 per cento, dal 4,9% di ieri. Aumentano ancora ricoveri ordinari (+138) e terapie intensive (+19, 49 nuovi ingressi).

Le Regioni col maggior numero di contagi sono il Lazio con 551 positivi, l'Emilia-Romagna con 478, e il Veneto con 422, Toscana +396.

red

(RADIOCOR) 17-08-21 17:42:03 (0371)NEWS,SAN 5 NNNN