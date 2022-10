Covid: 48.714 casi con 297.268 tamponi, 120 decessi

Lombardia: 9.979 casi, Veneto: 6.363, Piemonte: 4.822 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 ott - Tornano ad aumentare dopo il calo fisiologico del weekend i contagi da Covid-19 in Italia: quelli registrati nelle ultime 24 ore sono 48.714, rilevati con 297.268 tamponi, per un tasso di positivita' che sale a 16,4% (+2%). I decessi riportati oggi sono 120 per un totale di 178.753 da inizio pandemia. Tra le Regioni, il maggior numero di contagi si ha in Lombardia (9.979), a seguire Veneto (6.363) e Piemonte (4.822). Gli attualmente positivi sono 499.999 di cui 492.661 isolati a casa, 232 (+6) ricoverati in terapia intensiva e 7.106 (-18) nei reparti di area medica. I guariti sono 57.034 per un totale di 22.729.641 da inizio pandemia.

Bag

(RADIOCOR) 25-10-22 17:20:47 (0593)SAN 5 NNNN