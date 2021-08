Covid: 4.845 casi, 209.719 tamponi e 27 decessi (RCO)

In Sicilia 809 casi, in Veneto 663 e in Lombardia 586 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 03 ago - Tornano a crescere ma con un numero piu' elevato di tamponi processati i nuovi contagi da coronavirus: nelle ultime 24 ore sono 4.845 (ieri 3.190) rilevati con 209.719 test (ieri 83.223) e per un tasso di positivita' che scende al 2,3% dal 3,8%, I decessi oggi sono 27. La Regione in cui si registra il maggior incremento di casi e' la Sicilia (809), a seguire il Veneto (663) e la Lombardia (586). Gli attualmente positivi sono 94.216 (+1.199) di cui 91.762 isolati a casa, 2.196 ricoverati con sintomi (+126) e 258 (+9) nelle terapie intensive. I guariti oggi sono 3.615.

