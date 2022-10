Covid: 47.763 contagi con 244.746 tamponi, 69 decessi

Lombardia: 9.126 casi, Veneto: 6.410, Piemonte: 5.170 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 ott - Tornano a calare, con un minor numero di tamponi processati, i nuovi casi di Covid-19: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 47.763 contagi con 244.746 test, per un tasso di positivita' sostanzialmente stabile e pari a 19,5% (-0.3%). I decessi sono 69 per un totale di 177.719 da inizio pandemia. Tra le Regioni, il maggior numero di contagi si rileva in Lombardia (9.126), a seguire Veneto (6.410) e Piemonte (5.170). Gli attualmente positivi sono 533.451 di cui 526.739 isolati a casa, 228 (+4) nelle terapie intensive e 6.484 (+225) ricoverati nei reparti di area medica. I guariti sono 35.153 per un totale di 22.233.326 da inizio pandemia.

