Covid: 3.970 nuovi contagi con 292mila tamponi, 67 decessi (RCO)

In Veneto 509 casi, in Lombardia 450 e in Sicilia 414 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 set - Sono 3.970 i nuovi contagi da Covid-19 (+593) con 292mila tamponi (-8mila). Sono i dati del bollettino odierno del ministero della Salute che registra anche 67 decessi, lo stesso numero di ieri, e un tasso di positivita' all'1,4% (+0,3 punti percentuali). In Veneto sono stati rilevati 509 casi, in Lombardia 450 e in Sicilia 414. Gli attualmente contagiati sono 106.559 (-2.954) dei quali 3.796 ricoverati nei reparti ordinari (-141) e 513 in terapia intensiva (-3). Restano in isolamento domiciliare 102mila pazienti mentre sono 6.850 le persone guarite o dimesse.

