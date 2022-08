Covid: 38.219 nuovi casi, 175 decessi, tasso di positivita' al 17,1%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 ago - In Italia si registrano oggi 38.219 casi su 223.852 tamponi processati. I decessi sono 175. Ammontano invece a 351 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 11 in meno rispetto a ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono 24. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.397, in calo di 337 unita'. Il tasso di positivita' e' al 17,1%. La regione con piu' casi Covid resta la Lombardia con 4.692 contagi, seguita da Veneto (+4.470), Campania (+3.323), Emilia Romagna (+3.224) e Lazio (+3.221).

